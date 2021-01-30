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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشييع جثمان المخرج فهمي الخولي بمسقط رأسه بالبحيرة

السبت 30/يناير/2021 - 03:05 م
تشيع جثمان المخرج
تشيع جثمان المخرج فهمي الخولي
البحيرة معوض هويدى
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شيّع المئات من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جثمان المخرج المسرحي فهمى الخولى، لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمسقط رأسه، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد، أمام المقابر بالمدينة.

وكان الفنان منير مكرم، وكيل نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن وفاة المخرج القدير فهمي الخولي إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يتردد على المستشفى طوال الأشهر الماضية لمعاناته من مشاكل في الكلى.

المخرج والممثل فهمي الخولي تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971، وقدم ما يزيد على 103 عروض مسرحية، وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص.

وتولى الخولى إدارة المسرح الحديث، ثم مسرح الغد، بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومن الأعمال التي شارك بها الخولى "بابا نور، الإمام الشافعي، العميل 1001، رجل الأقدار، حد السكين".

وأخرج فهمى الخولى مسرحيات منها "العب غيرها، الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، سالومي"، وحصل عنها على جائزة الدولة التقديرية عام 1988.

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