تعافي 12 مصابًا بكورونا في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، خلال بيان لها، عن شفاء 12 حالة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 11 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي حالات إيجابية أو حالات وفاة.وأشار شوكة إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 287 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1515 حالة، وعدد الوفيات 93 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.وأعلن شوكة عن حجز 4 حالات للعلاج في المستشفيات و102 حالة تحت العزل المنزلي.