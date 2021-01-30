«مبادئ التحليل الإحصائي» ندوة بتربية القناة

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة قناة عبر منصة مايكروسوفت تيمز ندوة بعنوان "مبادئ التحليل الاحصائى" عصر اليوم السبت، وذلك في إطار اتباع الجامعة للطرق التكنولجيا والتعليم والتدريب عن بعد.تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية وإشراف تنفيذى الدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.يحاضر بالندوة الدكتور محمود على موسى مدرس القياس والتقويم النفسي بكلية التربية.