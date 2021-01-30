بعد آخر ظهور لها.. أجمل إطلالات سلاف فواخرجي (صور)

نشرت مؤخرا الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وهي إطلالة جذابة حيث ارتدات فستانا باللون الأخضر، مزين بتظريزات باللون الأسود من المنتصف، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلا، واعتمدت على مكياج جريء بالألوان الترابية التي تظهر جمالها.وتعتبر واحدة من أيقونات الموضة في السينما المصرية، حيث أنها تتميز دائما بإطلالتها البسيطة والجريئة دائمًا ما تختار الملابس العصرية الكاجوال، التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد.ونستعرض مجموعة من أجمل إطلالات الفنانة السورية سلاف فواخرجي.