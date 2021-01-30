وفاة 7 صيادلة في كفرالشيخ منذ بداية جائحة كورونا

لقي الدكتور طارق غزال، صيدلي، المقيم بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي كان قد أصيب به قبل عدة أيام، ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية وتوفي، وعلي الفور تم تغسيله وتكفينه وفقا للاشتراطات الصحية.ويعد الدكتور طارق غزال، هو الضحية السابعة لفيروس كورونا بين صيادلة محافظة كفرالشيخ، وذلك منذ بداية الجائحة في مارس الماضي، وحتي الآن.وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد- 19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.