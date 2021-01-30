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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«وام»: الإمارات تمضي بقرارات ترسخ استراتيجيتها الاستباقية للخمسين عاما القادمة

السبت 30/يناير/2021 - 02:20 م
محمد جلال الريسي
محمد جلال الريسي
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أكد المدير العام لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي، أن الإمارات تمضي منفردة بقرارات ترسخ استراتيجيتها الاستباقية للخمسين عاما القادمة والقائمة على التنوع والتسامح وتؤكد نهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية، وذلك رغم جائحة كوفيد 19 وانكباب العالم وانغلاقه على نفسه في شبه عزلة.

وقال الريسي في مقال تحليلي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت "هذا ما أكده قرار مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر والذي يجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم".

وأشار إلى أن هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة يؤكد نهج الإمارات في الحفاظ على تنوع مجتمعها وتسامحه باعتباره ركيزة أساسية وأولوية قصوى في سياستها تجاه بناء جيل إماراتي متنوع القدرات رأس حربته العلم والاقتصاد والتنافسية ولا يتحقق ذلك إلا في ظل بيئة مواتية ومتنوعة ومتسامحة تكرس لها الإمارات منذ تأسيسها كل اهتمامها مطلة على المستقبل بعين الواثق وتنظر للتنوع والتسامح بالأقوال والأفعال.

وأوضح أن القرار يؤكد تقدير الكفاءات واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم في بيئة تنافسية تؤمن بالإنسان وبقدراته وأن العنصر البشري هو أهم الثروات إذا ما وجد البيئة الحاضنة والمشجعة. وليس أفضل من الإمارات لتقدير تلك العقول.

ونوه بأن القرار الذي اتخذته حكومة الإمارات يهدف من جهة أخرى إلى تعزيز البيئة المستدامة في العمل والاقتصاد والعلم وهي الركائز الأساسية للتنمية والتي تؤكد بدورها حضور الدولة في كافة المجالات.

ولفت الريسي إلى أن التعديلات الجديدة تنم عن رؤية حكيمة لمواصلة مسيرة البناء خلال الخمسين عاما القادمة وهي أيضا في أحد وجوهها تقدير للمساهمين في بناء الوطن من أصحاب المواهب والعقول التي اختارت الإمارات لتكون وجهتها لإطلاق العنان لمواهبها لتحلق عاليا في بلد يوفر لها البيئة المحفزة وبنية تحتية عالمية ومناخ عمل تنافسي.

وقال إن تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها أحد أهم محفزات بناء الدول لاستدامة الحضارة الإنسانية وهو ما ظهر جليا في حكمة قرار حكومة دولة الإمارات الذي يعبر عن رؤية طموح تجاه مئوية التأسيس وحيوية المجتمع وتنوعه.

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