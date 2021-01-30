إلهام شاهين تتصدر ترند Google بإطلالات مميزة (صور)

تصدّرت الفنانة إلهام شاهين ترند محركات البحث جوجل بعد عرض فيلم «حظر تجوال» الذي يعرض في السينما الآن.تدور الأحداث في خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، حيث تخرج فاتن من السجن بعد قضائها 20 عامًا بسبب ارتكابها جريمة مريعة، وتجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ابنتها ليلى التي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.تتميز إلهام شاهين بإطلالتها المميزة التي تجمع بين الجرأة والبساطة في نفس الوقت، ودائمًا ما تختار الألوان المبهجة التي تظهر جمالها.وإلهام شاهين دائمًا حريصة على اختيار تسريحات الشعر البسيطة، فدائمًا ما تفضل الشعر المنسدل مع اختيار قصات الشعر المتوسطة، مع وضع مكياج بسيط يبرز جمالها.