«السكة الحديد»: حركة قطارات الوجه القبلى عادت لطبيعتها

قالت مصادر خاصة في هيئة السكك الحديدية، إن حركة قطارات الوجه القبلي عادت لطبيعتها عقب سحب بوجي عربة قطار 718 بعد سقوطها بمحطة صدفا.وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه أثناء مسير قطار رقم 718 ركاب أسيوط سوهاج بحوش محطة صدفا سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار ولم يسفر ذلك عن أى إصابات.وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ لمحل الواقعة وجار حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل علي الشبكة، وتعتذر الهيئة لركاب القطار عن التأخير الناتج عن ذلك.