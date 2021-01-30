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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

اتحاد مقاولي التشييد: مصر تشهد تطوير في البنية التحتية غير مسبوق

السبت 30/يناير/2021 - 02:13 م
المهندس وائل شريف
المهندس وائل شريف
علا العلاف
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قال المهندس وائل شريف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن مصر تشهد تطوير في البنية التحتية غير مسبوق من إنشاء لطرق حديثة ورفع كفاءة الطريق الحالية، حيث تجاوزت تكلفة مشروعات الطرق نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ 625 كيلو متر.

وأوضح شريف لـ«الدستور»، أن شركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ أعمال الطرق تعمل بكل قوة فى تنفيذ مخطط تنمية مشروعات الطرق يتراوح تنفيذ شبكة الطرق ما بين 4000 كيلو إلى 5000 كيلو والتى من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2027 كمرحلة الأولى، بالإضافة إلى أن الدولة قامت بتنمية مشروعات الطرق ورفع كفاءتها بصعيد مصر منها طريق سوهاج – قنا الصحراوي الغربي وطريق هضبة أسيوط الغربية محور ديروط –الفرافرة.

وأضاف عضو اتحاد المقاولين، أن إنشاء الطرق والكباري والأنفاق ساهم في إنهاء المشاريع بشكل أسرع كثيرًا من الماضي ممات يؤدي إلى جذب الاستثمارات وتوفير الكثير من الوقت لنقل المواد والسلع وتحفيز الاستثمارات في الصعيد سواء محلية أو أجنبية.

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