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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بإنشاء منظومة اتصالات غير مرخصة بالبساتين

السبت 30/يناير/2021 - 02:28 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، حبس صاحب محل لاتهامه بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية مفادها قيام صاحب محل لتوزيع الإنترنت الكائن زهراء المعادي- دائرة قسم شرطة البساتين ومقيم بذات العنوان بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدي شهري.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت، 6 أجهزة راوتر واى فاى تستخدم في استقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 10 أجهزة سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة "فلاشة" محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 إريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى، 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التي تستخدم في التوصيلات.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بحيازته المضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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