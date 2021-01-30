9 مارس.. البابا تواضروس يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ 9 مارس المقبل، ذكرى مرور 50 عاما على رحيل البابا كيرلس السادس وذلك بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط.يشارك البابا تواضروس في احتفالية اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس، أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس الـ50، البطريرك الـ 116 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يعرف بـ «رجل المعجزات»، أو «رجل الصلاة».