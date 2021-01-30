ضبط 312 زجاجة زيت و720 كيلو سكر مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء

أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة قامت بحملة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين.وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر بحيازة 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير محضر رقم ( 312 ) جنح ضد تاجربكفر صقر وذلك لحيازته كمية من الزيت التمويني المدعم من الدولة 26 كرتونه زيت بكل كرتونه 12زجاجة، كما تم التحفظ على 36 ربطة سكر 20 كيلو جرام وتم التحفظ على 10 كيس ملح طعام محملين على السيارة رقم 5684 كفر صقر لتهريبهم وبيعهم في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتم تحرير محضر ضد مواطن مقيم بناطوره كفر صقر لحيازته 85 شكارة لوريا مدعم من قبل الدولة ومحظور تداولها بالأسواق.