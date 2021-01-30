بعد تحسن الجو.. استئناف حركة الصيد وانطلاق 127 مركبًا بكفرالشيخ

شهدت محافظة كفرالشيخ استئناف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط، وانطلقت 127 مركبا من ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود اللازم، والاطمئنان على حالتها الفنية، كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس وقرى مركز مطوبس، عقب استقرار حالة الطقس.وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إخطارًا من مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بانتظام حركة الملاحة بالميناء وسط تحسن نسبي في الأحوال الجوية.