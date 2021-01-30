«التضامن» تطلق برامج للتوعية من أضرار المخدرات بمناطق بديلة العشوائيات

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، برامج لتوعية الأسر من أضرار المخدرات فى المناطق السكنية الجديدة "البديلة للعشوائيات"، كما سيتم افتتاح عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى فى منطقة المحروسة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة.وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن إلى 26 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركز عام 2014 فوضى في 7 محافظات، كما أن الصندوق لديه خطة طموحه بتعميم الخدمات العلاجية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.