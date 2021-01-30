هل تجاوزت مصر «ذروة الموجة الثانية» من كورونا؟

◄ طبيب بأحد مستشفيات العزل: انكسار الموجة الثانية بدأ فى يناير



◄ شعبان: تراجع أعداد الوفيات والإصابات في نهاية يناير



في أواخر ديسمبر الماضي بدأت مصر في تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعد شهر تقريبًا من إعلان وزارة الصحة عن بدء الموجة الثانية للفيروس.واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية لمحاولة السيطرة على ارتفاع الإصابات الذي حدث في فترة زمنية قليلة مقارنة بالموجة الأولى، إلا أنه بدءًا من الأسبوع الثاني في شهر يناير بدأت أعداد الإصابات في التراجع التدريجي فهل انتهت ذروة الموجة الثانية؟أحمد على، طبيب بمستشفى للعزل، قال إن أعداد الإصابات قلّت بالفعل وإن كانت نسبة الانخفاض قليلة إلا أنها مستمرة في الانخفاض، موضحًا أن شهر ديسمبر كان ذروة الإصابات، حيث سجل ارتفاعًا شديدًا وسريعًا في أعداد الإصابات التي اقتربت من 1500 إصابة منذ ديسمبر وحتى أول يناير.وتابع: هناك الكثير من المؤشرات التي توضح انكسار ذروة الموجة الثانية للفيروس، ومنها تراجع أعداد المصابين الذين تستقبلهم المستشفيات وتراجع أعداد الحالات الحرجة الموجودة في العنايات المركزة.وأوضح أنه مع اشتداد الذروة الثانية، ووضع الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية وفرض عقوبات على المخالفين لها، التزم الكثير من المواطنين بتلك الضوابط والإجراءات، وهو ما ساعد في انتهاء ذروة الموجة في فترة قصيرة.وحسب البيانات التي أعلنت عنها وزارة الصحة، تراجع معدل الإصابات بالفيروس مع بداية الأسبوع الثالث من يناير ليكسر حاجز الـ1000 إصابة في أغلب الأيام، وأرجعت وزيرة الصحة انخفاض عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا بداية من 3 يناير الماضي، إلى حدوث تشبع في الأماكن التي بها زيادات بالأعداد.أما شريف شعبان، رئيس فريق العزل بمستشفى إسنا التخصصي، فأشار إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الانكسار منذ الأسبوع الثالث في يناير، موضحًا أن الأطقم الطبية في مستشفيات العزل لاحظت انكسار هذه الموجة.وأوضح أن مؤشرات الانكسار أظهرها تراجع الوفيات وقلة أعداد الإصابات، مع تراجع الضغط على مستشفيات العزل وتراجع معدلات الاكتشاف بالطوارئ.وحسب تصريحات وزارة الصحة، انخفضت حالات الاشتباه بالفيروس وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، إضافة إلى انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8%، كما زاد المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5%.وكشفت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان عن انكسار الموجة الثانية لإصابات كورونا، وتراجع الإصابات اليومية الجديدة بنسبة 50%، وبلوغ نسب الشفاء 78.1%، بعد تسجيل 127963 حالة تعافٍ حتى اليوم.وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات إعلامية، إلى أن ذروة الموجة الثانية انتهت ونحن في حالة تناقص، موضحًا أن الأرقام المعلنة لإصابات كورونا، من قبل وزارة الصحة، تعكس الجو العام لتطورات انتشار فيروس كورونا.