«تعليم القاهرة» يطلق مبادرة «معا نرتقي بالأخلاق»

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مبادرة تحت عنوان "معا نرتقي بالأخلاق" وجاءت المبادرة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.وجاءت المبادرة بدعوة للأمل والتفاؤل ودعوة لنشر الإيجابيات بين صفوف الطلبة والمدرسينوتناولت المبادرة سبل الارتقاء بالأخلاق باعتبارها من أهم ركائز النجاح وكذلك كيفية الارتقاء بها بين صفوف الطلبة.وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن مبادرة "معا نرتقي بالأخلاق" الهدف منها تحفيز الطلبة على الأخلاق والٱداب الكريمة بين صفوف الطلبة.وجاءت المبادرة تنفيذا لتوجيهات محمد عطية وكيل تعليم القاهرة وتكليفات اللواء خالد عبدالعال بأهمية إطلاق المبادرات والندوات التي تخص التعديل السلوكي والتي تدعي الى التسامح والأخلاق الكريمة.