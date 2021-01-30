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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

14 فبراير موعد المقابلات للمرشحين لمراقبة لجان الثانوية بمطروح

السبت 30/يناير/2021 - 02:05 م
لجان الثانوية بمطروح
لجان الثانوية بمطروح
ياسمين شعيب
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قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت يوم الأحد 14 فبراير المقبل موعد إجراء مقابلات الأعضاء العاملين بتعليم مطروح والمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بامتحانات الثانوية العامة 2020 2021 وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة 1 بمدرسة نبوية موسي في الإسكندرية.

وأوضح سلامة أنه وفقا للتعليمات الوزارية سيتم إحالة المتخلفين عن حضور المقابلة للتحقيق بمعرفة الوزارة لافتا أنه سيتم ذلك مع اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.

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