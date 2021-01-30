فض سرادقات الأفراح ومصادرة 20 شيشة وتغريم 14 مواطنا في بالشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة ومسؤولي قسم الإشغالات من فض سرادق فرح بأحد شوارع المدينة، فضلًا عن غلق وتشميع قاعه أفراح لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل القاعة حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق ومدير إدارة الأزمات ومسؤولي رخص المحلات برئاسة الحى بالمرور الميدانى بنطاق حى ثان الزقازيق مساءً لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأسفر المرور عن إيقاف نشاط كافتريا تُدار بدون ترخيص داخل أحد النقابات المهنية بمنطقة المساكن التعاونية، فضلًا عن استخدام أعلى عقار النقابة لإقامة أفراح وذلك بالمخالفة للقانون، فتم غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتغريم 14 مواطنا بقاعة تصوير خارجية بطريق ميت غمر - الزقازيق لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.كما قامت رئاسة المركز بتشميع مقهى ومصادره 20 شيشة بقريه الحصه التابعة لمركز ومدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.