وكيل «صحة قنا» يتلقى جرعة لقاح كورونا

تلقى اليوم الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمستشفي قفط التعليمي وذلك عقب تنفيذ الإجراءات المتبعة في مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية والاطمئنان علي الصحة العامة، بعدما بدأت الفرق الطبية في مستشفيات المحافظة تلقي جرعات اللقاح التي كان أولها تلقي مدير مستشفي قفط للعزلوذكر وكيل وزارة الصحة بقنا في بيان للمكتب الاعلامي للمديرية اليوم السبت، أن تلقي لقاح كورونا يعد تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي تهدف إلي إعطاء اللقاح لمقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الطبي بالمحافظة الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.