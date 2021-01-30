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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل «صحة قنا» يتلقى جرعة لقاح كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 02:36 م
وكيل صحة قنا يتلقي
وكيل صحة قنا يتلقي جرعة كورونا
قنا: إسلام البكري
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تلقى اليوم الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمستشفي قفط التعليمي وذلك عقب تنفيذ الإجراءات المتبعة في مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية والاطمئنان علي الصحة العامة، بعدما بدأت الفرق الطبية في مستشفيات المحافظة تلقي جرعات اللقاح التي كان أولها تلقي مدير مستشفي قفط للعزل

وذكر وكيل وزارة الصحة بقنا في بيان للمكتب الاعلامي للمديرية اليوم السبت، أن تلقي لقاح كورونا يعد تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التي تهدف إلي إعطاء اللقاح لمقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الطبي بالمحافظة الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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