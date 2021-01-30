هناء نور: مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.وحول الأمر قالت الكاتبة هناء نور: أظن أن اهتمام الصحيفة بنشر المخطوطات اليدوية٬ يعود في هذه التجربة٬ لشهرة أصحاب المخطوطات٬ أو تحقيق الكتب نفسها قدرا كبيرا من النجاح، والشهرة أيضا.حكى لي دبلوماسي عربي في يوم ما عن هوس أثرياء عرب للحصول على مسودة بخط يد نجيب محفوظ.. مقابل ملايين الجنيهات!وليس الأمر مقتصرا على الأثرياء أو القراء في تشوقهم لرؤية مسودات محفوظ مثلا؛ الكاتب العالمي "باولو كويلو" أعلن كثيرا عن عشقه لنجيب محفوظ وقد يكون بدافع هذا العشق على قدر من التطلع لرؤية الكتابة الأولى بخط أديب نوبل المصري الذي جذب انتباه العالم.تابعت نور: أما عن الكتابة بالقلم أعرف الكثيرين يحبون الكتابة بالقلم حتى الآن، وأنا من هؤلاء مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد قبل تحويل المكتوب في صيغته النهائية إلى ملف Word لكن لا أعرف هل يوجد بين دفاتري القديمة مسودات بقلمي أو لا؛ لأني أتخلص من زحام الأوراق في الاغلب بعد تحويلها لملفات إلكترونية. ولو كان هناك مجال للنشر بخط اليد سيسعدني ذلك كثيرا٬ خاصة أن خطي يصلح للقراءة.وحول ما خسره الأدب والنقد بالتحول للوسائط الحديثة في الكتابة٬ حيث كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات المكتوبة بخط اليد ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية٬ أكدت نور: أعتقد توجد خسارة وكان من الجميل الاحتفاظ بالنسختين للمقارنة٬ وفي المقارنة قدر كبير من الاستفادة للمتلقي من عملية التغييرات التي يجريها الكاتب.فإما أن تعطي المتلقي المقدم على الكتابة شيئا من الأمل في إمكانية التطوير٬ وخروج النسخة النهائية بشكل أفضل٬ أو يرى أن الكتابة الأولية أفضل أو أكثر صدقا وقدرة على التعبير٬ والتدخل بالتعديل فيها لا يقل خطورة عن إجراء عملية تجميل. أي أن الاحتفاظ بالنسختين مفيد كثيرا للمتلقي في كل الحالات.وبالنسبة للناقد أراها مساحة أكثر اتساعا لرؤية قدرات كاتب ما٬ ووضع قدرته على التطور في الاعتبار.