محافظ بني سويف يخصم شهرا من موظف بمستشفى الفشن المركزي

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، خصم شهر من راتب أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي،والذي قد تم وقفه عن العمل"سابقا "، وذلك لمصلحة سير التحقيقات الذي أجرته معه الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي.كما تضمن القرار توجيه وكيل وزارة الصحة بتكليف الموظف المذكور للعمل بمكان آخر خارج مستشفى الفشن المركزي، بما يتناسب مع مؤهلهوأكد محافظ بني سويف أنه لن يتوان في تطبيق القانون في مواجهة أي نوع من القصور الوظيفي أوعدم الالتزام بمدونة السلوك والانضباط المهني،مشددا على أن ذلك يعد وجهًا من أوجه الفساد الإداري الذي لن يسمح به مطلقا،حفاظا على مصالح المواطنين وحصولهم على خدماتهم بالشكل اللائق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن>