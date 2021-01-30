ضبط مدير مخبز استولى على 108 آلاف جنيه من دعم الخبز في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بمحافظة الجيزة لاستيلائه على مبلغ 108،570 جنيه من أموال الدعم دون وجه من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.