المشدد 5 سنوات لربة منزل بتهمة سرقة شقة فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لربة منزل بتهمة سرقة شقة سكنية فى المرج.وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشرق القاهرة، أن المتهمة "أمل. ع" ربة منزل سرقت مبلغ مالي من داخل شقة سكنية أثناء مساعدتها المجني عليها في أعمال النظافة، وعند ملاحظة الأخيرة فقدان المبلغ المالي أبلغت الشرطة.كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من مهندسة بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنها بواسطة خادمة تساعدها علي أعمال التنظيف وأدلت أوصافها وبعمل التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بالسرقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.