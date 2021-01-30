رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لربة منزل بتهمة سرقة شقة فى المرج

السبت 30/يناير/2021 - 02:05 م
حبس المتهمة
حبس المتهمة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لربة منزل بتهمة سرقة شقة سكنية فى المرج.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشرق القاهرة، أن المتهمة "أمل. ع" ربة منزل سرقت مبلغ مالي من داخل شقة سكنية أثناء مساعدتها المجني عليها في أعمال النظافة، وعند ملاحظة الأخيرة فقدان المبلغ المالي أبلغت الشرطة.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من مهندسة بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنها بواسطة خادمة تساعدها علي أعمال التنظيف وأدلت أوصافها وبعمل التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بالسرقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

موضوعات متعلقة

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

هل تجاوزت مصر «ذروة الموجة الثانية» من كورونا؟

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

فهمي الخولي.. أبدع في إخراج 100 مسرحية أبرزهم «ليلى والمجنون »

صدر حديثا «أجراس اللافندر» للروائية هبة عيسى

هناء نور: مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد

الشاعر مؤمن سمير: أحرقُ مسودات أعمالي حتى أنجو