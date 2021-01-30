مقتل وإصابة 18 بينهم أطفال فى انفجار بمدينة عفرين السورية

انفجرت سيارة مفخخة ضمن حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، اليوم السبت، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات «غصن الزيتون» بريف حلب الشمالي الغربي، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بمقتل اثنين، أحدهما طفل، وإصابة أكثر من 16 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية.ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة، ويتواجد فيه الكثير من المحال التجارية، كما يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.ووقع انفجار قبل يومين في ريف عفرين، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بحاجز للشرطة، على مفرق شران- بلبل، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات في صفوف عناصر الشرطة، بعضهم بجراح خطيرة.