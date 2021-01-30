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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها لقطار «مونوريل أكتوبر»

السبت 30/يناير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، اليوم السبت، معاينة وتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية والإدارة العامة للتثمين قبلي، لمشروع قطار "مونريل السادس من أكتوبر"، تمهيدا لإعداد التقرير الاستشاري وعرضه على اللجنة العليا للتعويضات طبقا لقوانين نزع الملكية، وبعد إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد التقرير المطلوب لصرفها.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت في نزاعات الأهالي مع بعضهم البعض.

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