إحباط بيع 7.17 طن سكر مدعم في السوق السوداء بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 7.17 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل شكائر والمخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، قدرت بـ 60945 جنيه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة السكر الحر بمحافظة القليوبية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.