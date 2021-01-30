رئيس حي شبرا يتابع تدابير الوقاية بموقف أحمد حلمي ويراجع المحلات

أجرى رئيس حي شبرا محمد عبدالوهاب جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومراقبة الأسواق، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال لرؤساء الأحياء بالعمل من الشوارع وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة.وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بالمرور على موقف سرفيس أحمد حلمي بشبرا تنفيذا لقرار الضبطية القضائية بشأن عدم ارتداء الكمامات داخل عربات السرفيس وعربات الأجرة وأتوبسات هيئة النقل ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.وشن محمد عبد الوهاب محمد رئيس الحى بصحبته مديرة أدارة تموين شبرا بالتفتيش على محطات الوقود لمتابعة العمل بمحطات البنزين للتأكد من توفير المواد البترولية بالمحطات ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا وبصحبته مديرة أدارة تموين شبرا بمتابعة المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.