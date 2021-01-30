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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية» تزيل إحدى كافيتيريات الكورنيش بعد انتهاء تعاقدها

السبت 30/يناير/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة منشآت إحدى الكافيتيريات بمنطقة سبورتنج بنطاق حي شرق، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة. وذلك فى إطار وعده لمواطني الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.

وأوضح المحافظ أن التعاقدات السابقة أغفلت حقوق المحافظة المالية بالإضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بححب الرؤية لدي المواطنين. مؤكدا أن ذلك سيتم تلافيه في كافة التعاقدات الجديدة باشتراطات جديدة لا يوجد بها أي نوع من أنواع المخالفات. بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية دون أن يتعارض ذلك مع رؤية البحر لدي كافة المواطنين مع استرجاع ممشي الكورنيش الذي يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء.

وصرح الشريف أنه خلال شهر فبراير سيتم تكرار تلك الإزالات لمنشآت الكافيتيريات التي تحجب الرؤية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل في ذلك مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وشدد الشريف قائلًا: "أننا لن نسمح بأي إهدار للمال العام وسنحفظ حق الدولة وحق المحافظة وحقوق المواطنين".

شارك في الحملة؛ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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