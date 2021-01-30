إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في ملوي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي تونا الجبل ودروة على مساحة 4 قراريط، بالإضافة لإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية الروضة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية.وأكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ضمن خطة المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية وإزالة كافة اشكال التعديات.