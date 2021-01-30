إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية في ملوي بالمنيا
السبت 30/يناير/2021 - 01:46 م
المنيا ـ على حسينطباعة
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي تونا الجبل ودروة على مساحة 4 قراريط، بالإضافة لإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية الروضة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية.
وأكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ضمن خطة المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية وإزالة كافة اشكال التعديات.
وأكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ضمن خطة المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية وإزالة كافة اشكال التعديات.