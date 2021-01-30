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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بشربة العدس.. كيف تقاوم الفنانة سوسن بدر طقس الشتاء؟

السبت 30/يناير/2021 - 06:10 م
سوسن بدر
سوسن بدر
سارة ساويرس
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شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بأحدث إطلالة لها في فصل الشتاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور "إنستجرام". 

أحدث إطلالة للنجمة سوسن بدر
تألقت سوسن بدر بقبعة البيريه لونها بيج، ونسقت معها ثوب باللون النبيتي، ليبرز جمالها، ولم تتكلف فى وضع المكياج، كما وضعت حمرة الشفاة الوردية لتبدو أكثر إشراقا.

كيف تقاوم سوسن بدر برودة الشتا؟
ولسوسن بدر طريقتها الخاصة فى مقادمة برد الشتاء، حيث علقت على صورتها قائلة: "أحلى حاجة في الشتا البيريه ده وشوربة العدس، الجو صعب قوي".

سوسن بدر نجمة انستجرام
مؤخرا احتفلت الفنانة سوسن بدر بوصول عدد متابعيها إلى نصف مليون متابع، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، خلال فترة قصيرة من تواجدها بهذا العالم الافتراضي، حيث حازت على تفاعل الآلاف من متابعيها.

فشكرت جمهورها، قائلة: "شكرًا من كل قلبي على نص مليون متابع في وقت قصير، مش قادرة أقولكم وجودي معاكم هنا والتواصل بينا قد إيه مفرحني ومخليني أشوف حاجات كتير بشكل مختلف، بعنيكم وبحبكم" مضيفة: "شكرًا لكل واحد فيكم هنا، شكرًا".

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