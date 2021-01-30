بشربة العدس.. كيف تقاوم الفنانة سوسن بدر طقس الشتاء؟

أحدث إطلالة للنجمة سوسن بدر

كيف تقاوم سوسن بدر برودة الشتا؟

سوسن بدر نجمة انستجرام

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بأحدث إطلالة لها في فصل الشتاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور "إنستجرام".تألقت سوسن بدر بقبعة البيريه لونها بيج، ونسقت معها ثوب باللون النبيتي، ليبرز جمالها، ولم تتكلف فى وضع المكياج، كما وضعت حمرة الشفاة الوردية لتبدو أكثر إشراقا.ولسوسن بدر طريقتها الخاصة فى مقادمة برد الشتاء، حيث علقت على صورتها قائلة: "أحلى حاجة في الشتا البيريه ده وشوربة العدس، الجو صعب قوي".مؤخرا احتفلت الفنانة سوسن بدر بوصول عدد متابعيها إلى نصف مليون متابع، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، خلال فترة قصيرة من تواجدها بهذا العالم الافتراضي، حيث حازت على تفاعل الآلاف من متابعيها.فشكرت جمهورها، قائلة: "شكرًا من كل قلبي على نص مليون متابع في وقت قصير، مش قادرة أقولكم وجودي معاكم هنا والتواصل بينا قد إيه مفرحني ومخليني أشوف حاجات كتير بشكل مختلف، بعنيكم وبحبكم" مضيفة: "شكرًا لكل واحد فيكم هنا، شكرًا".