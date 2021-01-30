رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني لبناني: مصر دائما تمد يد العون لأشقائها

السبت 30/يناير/2021 - 01:43 م
بلال عبد الله
بلال عبد الله
ا ش ا
طباعة
أعرب النائب بالبرلمان اللبناني بلال عبد الله عن شكره لمصر وجامعة الدول العربية لإرسال كميات كبيرة من المستلزمات والأدوية إلى بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن مصر دائما تمد يد العون لأشقائها.

وقال النائب البرلماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت "كل الشكر للهبة الطبية القيمة المقدرة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات التي سلمتها وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إلى وزارة الصحة العامة في لبنان، منحة من القيادة المصرية والشعب المصري، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية، تضامنا مع شعب لبنان في محنته".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، وقامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان؛ لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، يصاحبها الدكتورة هالة زايد ووفد رفيع المستوى، حيث كان في استقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية، الذين أعربوا عن إمتنانهم لمصر، قيادة وشعبا وجيشا.

موضوعات متعلقة

هل تجاوزت مصر «ذروة الموجة الثانية» من كورونا؟

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

العمل الأدبي «عاريًا».. المؤلفون منقسمون حول نشر «مسوداتهم»

صدر حديثا «أجراس اللافندر» للروائية هبة عيسى

فهمي الخولي.. أبدع في إخراج 100 مسرحية أبرزهم «ليلى والمجنون »

هناء نور: مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد