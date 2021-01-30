تبطين وتأهيل 78 ترعة في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري تبطين وتأهيل 78 ترعة بمدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، بإشراف المهندس أشرف المحمدي،رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع، وتم اعتماد تبطين 375 كيلو بتكلفة مليار و278 ألف جنيه، وجاري اعتماد بقية المبالغ لتبطين وتأهيل الترع، مؤكدًا أن هناك ترع تم الانتهاء منها وجاري العمل بتبطين ترع أخرى ومنها المربط بسيدي غازي والسنط وترعة الحلافي وجانبية الزاوية اليسرى وجانبية الزاوية اليمنى، والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم وسعيد يوسف بمطوبس.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكسية وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.