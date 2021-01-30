تداول 30 ألفا و711 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أنه تم تداول 30 ألفا و711 طن بضائع و555 شاحنة بموانئ الهيئة، حيث شملت حركة الواردات 23 ألفا و624 طن بضائع و284 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7087 طن بضائع و271 شاحنة.وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (safa sea noha)، وعلى متنها 23 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت بغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية أثناء أعمال التداول مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.كما شهد الميناء وصول 3 سفن أخرى، وهي (محبة، الحرية، نما أكسبريس)، وغادرته السفينتان (الحرية، أمانة)، بينما شهد ميناء نويبع اليوم مغادرة السفينتين (عمان، بريدج)، واستقبل السفينة (سينا).