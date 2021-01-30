تأهيل 1090 مترًا من الترع المتعبة بالدقهلية

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح، على ضرورة تنفيذها وباقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وواصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، السبت، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة إمتداد الفلاحة بطول 0.62 كيلو متر، حيث تم تنفيذ بنسبة 46% لخدمة زمام 579 فدانا بزمام الإدارة العامة لرى شرق الفيوم.كما واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها ترعة شكرالله، وبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها 4000 متر والمنفذ 1090 مترا طوليا، مع وضع خرسانة تبطين سمك 10سم من، و7 أمتار مكعب خرسانة عادية أسفل الفم و7 أمتار مكعب خرسانة حشو، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وتخفيض ميزانية أعمال التطهيرات التى كانت تتم سابقا.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.