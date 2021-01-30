رئيس حي شرق مدينة نصر يلتقي النائب عمرو السنباطي لبحث مشاكل الحي

التقى العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، ورؤساء اتحادات شاغلين مدينة الواحة بالحي العاشر.جائت زيارة النائب عمرو السنباطي لبحث ودراسة سبل ووسائل تنفيذ خطة تطوير المنطقة من حيث الحدائق ورفع كفاءة الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بصفة دورية.واقترح العميد أحمد أنور، رئيس الحي، حلولا لأهم المشاكل التي تواجه المواطنين من سكان المنطقة ووضع خطة زمنية لتنفيذها على أرض الواقع من كافة الأطراف المعنية.جائت الأعمال في إطار المشاركة المجتمعية بين الحي ومؤسسات المجتمع المدني وتذليل كافة المعوقات أمام المشاركات المجتمعية حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.