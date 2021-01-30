1478 إصابة و45 وفاة بكورونا فى النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1478 إصابة جديدة و45 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 212 ألفا و450 شخصا.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 413 ألفا و208 آلاف حالة، تعافى منها 391 ألفا و76 حالة، بينما توفيت 7703 حالات.ولفت البيان إلى أن الإصابات توزعت بين الولايات الاتحادية بالنمسا، إذ سجلت العاصمة فيينا 241 حالة، والنمسا السفلى 317 حالة والنمسا العليا 238 حالة، فيما سجلت سالزبورج 168 حالة.