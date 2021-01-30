رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضرائب وشهادات صحة تفاقم الواقع الصعب لـ بريكست

السبت 30/يناير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يتسبب مزيج من الاعمال الإدارية والرسوم والضرائب في مرحلة ما بعد بريكست في عرقلة العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي استغرق بناؤها سنوات ما يزيد من التكلفة التي تتكبدها الشركات الصغيرة وهو أمر من شأنه أن يجعل التجارة بين ضفتي قناة المانش غير مربحة.

والتغيرات التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل في الأول من يناير جعلت"من المستحيل من الناحية التجارية والعملية لنا أن نواصل الشحن إلى الاتحاد الأوروبي"، بحسب سايمون سبوريل وهو صاحب مصنع للأجبان.

ويتعين على سبوريل، مالك مصنع هارتينغتون كريمري الذي ينتج جبنة الستيلتون ذات النكهة المميزة، أن يرفق كل شحنة موجهة للاتحاد بشهادة صحة غذائية موقعة من طبيب بيطري.

وبغض النظر عن حجم العبوة المرسلة، أكانت تتضمن قطعة واحدة أو صندوقا بأكمله، فإن كلفة الشهادة لا تتغير وهو 180 جنيه استرليني (204 يورو أو 247 دولارا).

ويعد هذا سعرًا باهظًا بالنسبة للمصنع الذي كان في السابق يعتمد على زبائن من الاتحاد الأوروبي في نحو خمس مبيعاته الإلكترونية.

وقال سبوريل "قد يتعين علينا التخلي عن سوق الاتحاد الأوروبي كليا إلى أن يعود الطرفان إلى رشدهما". ويفكر سبوريل الآن في بيع منتجاته في أميركا الشمالية لسد الثغرة.

ولا تشكل الشهادة الغذائية التي تنطبق أيضا على منتجات اللحوم والأسماك، النتيجة المالية المريرة الوحيدة لبريكست، على الرغم من أن بريطانيا توصلت إلى اتفاق للتبادل الحر لا يتضمن فرض رسوم، مع الاتحاد الأوروبي.

ويضطر الزبائن البريطانيون الذين يشترون سلعا من الاتحاد الأوروبي يفوق سعرها 135 جنيه (152 يورو - 185 دولار) في بعض الحالات إلى دفع ضريبة القيمة المضافة (في إيه تي) البالغة نحو 20 بالمئة.

وربما عليهم أيضا دفع رسوم جمركية وتكاليف شحن أعلى.

والنتيجة هي أن بعض الشركات الموجودة مقراتها في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص الصغيرة منها، قررت وقف بيع منتجاتها إلى مشترين في بريطانيا.

وقال غاري رايكروفت الشريك في مؤسسة المحاماة جوزف إيه جونز وشركاه في لانكستر بشمال إنكلترا إن ذلك "ليس رسوما بالتأكيد لكن مع ذلك ستكون له تداعيات على زبائن في المملكة المتحدة ويجعل السلع من الاتحاد الأوروبي أغلى ثمنا".

ويضيف "وبهذا المعنى فإنها سياسة حمائية لأنها تخلق عائقا أمام التجارة".

وفي رأي هذا الخبير القانوني المختص بشؤون المستهلك فإن "هذا هو واقع بريكست".

وبالنسبة للشركات تضاف إلى ذلك مسألة "قواعد المنشأ" ما يزيد من التكلفة المترتبة على السلع المصدرة من المملكة المتحدة والتي تم تصنيعها من مواد مستوردة.

وبحسب رئيس اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا مايك تشيري "يتصل بنا عدد متزايد من صغار المصدّرين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الشحن وتصاريح الجمارك والرسوم وضريبة القيمة المضافة".

وعلقت قرابة 20 بالمئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب القواعد الجديدة، حسبما كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة يو إتش واي هاكر يونغ للمحاسبة.

وقالت خبيرة ضريبة القيمة المضافة في المؤسسة ميشيل ديل "ما رأيناه... زبائن في الاتحاد الأوروبي بأمس الحاجة للحصول على السلع التي يحتاجون لها من المملكة المتحدة".

وأضافت "ولا تزال هناك العديد من الشحنات التي لم تغادر الاتحاد الأوروبي".

ولكنها عبرت عن التفاؤل حيال المستقبل.

وقالت "عندما يعتاد الناس على المعلومات المطلوبة وتصبح شركات الشحن أكثر دراية بتصاريح التصدير والاستيراد، تتحسن الأمور مجددا".

موضوعات متعلقة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

العمل الأدبي «عاريًا».. المؤلفون منقسمون حول نشر «مسوداتهم»

صدر حديثا «أجراس اللافندر» للروائية هبة عيسى

فهمي الخولي.. أبدع في إخراج 100 مسرحية أبرزهم «ليلى والمجنون »

هناء نور: مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد