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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

السبت 30/يناير/2021 - 04:24 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
وكالات
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يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي حيث زاد التظلمات في الأونه الاخيرة ويرجع ذلك لقلة العمل تلك الايام بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا وايضا العائلات التي تفقد زويها في ظل عمله باليومية ولا يكن هناك اي دخل للاسره حتي يلجئون الي الدوله طالبين منا المساعده بتلك النحة التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحمل العبئ الزائد عن البيوت المصرية ذات العماله باليومية.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

وننشر هنا في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 30 - 1 - 2021 عن كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وفقا لما اعلنته وزارة التضامن الاجتماعي من ضمن تلك البرامج المقدمة من الحكومة لمساندة المواطنين الاكثر احتياج للحصول على المساعدة ذلك البرنامج الخاص ببرنامج تكافل وكرامة المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة اصحاب الدخل المحدودوذلك عن طريق أتباع التالي:-

خطوات تقديم تظلم لمعاش تكافل وكرامة

-الدخول على موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- ادخال البيانات المطلوبة من:

- الرقم القومي.

- سيتم ظهور رقم بطاقة المعاش.

- الضغط على الاستعلام وفي حين ظهور انه غير مستحق الحصول على المعاش ويريد تقديم شكوي فيتم الضغط على تسجيل شكوي.

- يتم ادخال المستندات التي تثبت احقيته الحصول على المعاش.

رابط معاش تكافل وكرامة 2021

وتأتي تلك المنحة من أجل مساندة المواطنين من ذوي الدخل المحدود حيث تم اطلاق الرابط الالكتروني الخاص بمعاش تكافل وكرامة من هنا (tk.moss.gov.eg) والذي يتم من خلاله تقديم المساعدة للمواطنين الاكثر احتياج في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي ولتعطيهم الفرصة في توفير احتياجاتهم المعيشية، ولذلك زاد البحث من قبل المواطنين حول تلك الكيفية التي يتم خلالها تقديم تظلمات تكافل وكرامة والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

وتمر مصر الان ازمة صحيه صعبه في ظل انتشار تلك الازمة العالم اجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19- والذي تسبب في زياده اسعار جميع المنتجات خاصة المستعمله يوميا مثل الطعام والشراب لتاتي مصر بتوفير معاش شهري يمكنهم من العيش حياة كريمة ويتمكنوا من توفير احتياجاتهم المعيشية اليومية في ظل تلك الظروف الصعبة بمسمي "تكافل وكرامه" والتكافل هنا بمعني مسؤليه الدولة عن المواطن اما الكرامه فهو صيانه كرامه المواطن داخل بلده مهما كان الثمن.

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