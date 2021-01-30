162 ألفا و601 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 162 ألفا و601 إصابة جديدة، و3 آلاف و483 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية البحثية وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت أن إجمالي الإصابات بلغ 25 مليونا و929 ألفا و282 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 436 ألفا و678 حالة.وتشمل إجمالي الأعداد حالات من جميع الولايات الـ50، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ومناطق أمريكية أخرى، إلى جانب حالات تم إعادتها إلى الولايات المتحدة من الخارج.وفي سياق متصل، تم توزيع ما لا يقل عن 49 مليونا و219 ألفا و500 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وتم منحه إلى ما لا يقل عن 27 مليونا و884 ألفًا و661 شخصا، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.