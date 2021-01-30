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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي
السبت 30/يناير/2021 - 01:36 م
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يصل خلال ساعات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، إلى الأراضي التركية للانضمام إلى ناديه الجديد جالطة سراي.
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