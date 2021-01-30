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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدعو لمزيد من الوحدة بألمانيا في مكافحة كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 01:35 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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دعا مفوض منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا، ديفيد نابارو، الساسة في ألمانيا إلى مزيد من الوحدة في مكافحة جائحة كورونا.

وقال نابارو بعد مرور عام واحد من إعلان منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ عالمية" بسبب حالات الإصابة الأولى بكورونا في الصين (30 يناير 2020)، وهو أعلى تحذير للمنظمة، إنه يتعين على المسؤولين في ألمانيا على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات توجيه نفس الرسالة.

وحذر نابارو من أن نهاية الجائحة لم تبد في الأفق بعد، وقال: "اعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، شهورا- ما زلنا بعيدين عن النهاية".

وذكر نابارو في إشارة إلى مدرب كرة القدم السابق لفريق بروسيا-دورتموند الألماني، والذي يدرب حاليا فريق "ليفربول" البريطاني، يورجن كلوب، إن ألمانيا تحتاج إلى تأثير كلوب من أجل جعل الجميع يقفون وراء إجراءات الحماية من كورونا، وأضاف: "كلوب يعرف كيف يلمس الناس ويجمع الجماهير... من المؤكد أن لديه أفكار جيدة".

وذكر نابارو أن ألمانيا خطت بداية جيدة بإجراءات وقائية صارمة العام الماضي لاحتوء الجائحة، وقال متسائلا: "لماذا لم تحافظ على الدقة؟".

وأضاف: "الأمر يبدو كما لو أن الدول الغنية تعتقد أن بإمكنها اجتياز الجائحة دون أي عمل شاق"، مشيرا إلى أنه يمكن لأوروبا أن تتعلم في ذلك من دول مثل تايلاند وكمبوديا وأستراليا ونيوزيلندا.

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