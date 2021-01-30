«الانتقام بالنار».. جريمتا التوفيقية ودسوق وعقوبة الحرق العمد

انتقام التوفيقية

قتيلين بسبب الميراث

سيطرت فكرة الانتقام على العديد من الأشخاص ولكنها حولت حياتهم لجحيم حيث ينتهي بهم التفكير الانتقامي لجريمة تلقي بهم خلف القضبان.آخر تلك الأمثلة كانت منطقة التوفيقية شاهدا عليها أمس عندما اندلعت النيران من عدة محلات لتلتهم 22 محلا عن آخرها لتخلف خسائر مادية بملايين الجنيهات وحسرة لأصحاب المحلات المحترقة.كانت بداية الكشف عن جريمة الانتقام فى الساعة السادسة صباح امس عندما اندلع حريق داخل أحد الأكشاك القريبة من مول تجاري، والتهمت النيران تقريبيا ٢٢ محل وكشك.تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من غرفة الحماية المدينة بنشوب حريق داخل مول تجارى بمنطقة التوفيقية، فور انتقال قوات الأمن بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.تبين اندلاع الحريق داخل مول خاص بقطع غيار سيارات عبارة عن دورين التهمت فيها النيران عدد من المحلات التى تحتوى على قطع سيارات، ودفعت قوت الحماية المدنية بسيارات نقل ولوادر لرفع آثار الحريق، فيما تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها بباقى الأدوار.خلال الفترة التي قضتها قوات الحماية المدنية في اخماد النيران عملت مباحث القاهرة على حل لغز الحريق ليتبين انه "بفعل فاعل" وليس ماس كهربائي او عقب سيجارة حيث القت القبض على "حمادة.ح" ٣٦ عاما، لاتهامه باضرام النيران في أكشاك بيع اكسسوارات السيارات بشارع التوفيقية الرئيسي مما تسبب في احتراق الجانب الأيسر من مول البنك المتواجد بنفس الشارع.وقال محمود دياب 71 عاما، صاحب فرش، إن المتهم أشعل النيران في الأكشاك بسبب خلاف مع ابناء عمه حول الميراث.فيما اعترف المتهم قائلا: "الفلوس زعلتني لما ابن عمي مرضيش يديني حقي وجبت كمية من البنزين وتوجهت للمحل بتاعه وقررت أولع في المحلات بتاعتهم وماكنتش متوقع إن الحريق يكبر بالشكل ده وتبقى كارثة".جريمة أخرى شهدتها محافظة كفر الشيخ منذ قرابة شهر عندما قرر شاب الانتقام من عمه لحرمانه من ميراثه فقتل زوجته وابنه واشعل النيران في منزلهم.المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، أمر بحبس المتهم حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لأتهامه بقتل زوجة عمه، وإبنها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وارتكابه حريق عمد.كانت البداية ببلاغ من موظف بالمعاش، وصاحب مخبز، يفيد بنشوب حريق في منزله توفيت على اثره زوجته وأبنهما طالب بكلية التجارة، ورجح في بلاغه لرجال الشرطة، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.وبعد إعادة المعاينة اشتبه رجال المباحث، بوجود آثار مادة بترولية، ومن خلال تكثيف المعاينة والتدقيق في فحص الغرفة التي شهدت واقعة الحريق، تبين فعليًا وجود مادة بترولية "كيروسين"، منتشرة في الغرفة.وتبين من المعاينة وجود آثار حريق متكامل في جميع محتويات الغرفة التي كانت تبيت بها زوجة صاحب البلاغ، ونجله، مع وجود آثار دخان في جميع أنحاء الشقة، مع سلامة منافذها، مع تفحم جثتي المجني عليهما، وبعد إجراء معاينة النيابة العامة أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريحهما لبيان أسباب وفاتهماوأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة نادر. م. ا، 30 عامًا، إبن شقيق صاحب البلاغ، وذلك بدافع الأنتقام من عمه، اعتقادًا منه باستيلاء عمه على ميراثه، وطرده من المخبز الذي كان يعمل فيه.القي القبض على المتهم، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة، وفق ما أسفرت عنه التحريات، وجهود فريق البحث الجنائي، وذلك من خلال عقده العزم على التخلص منهما انتقامًا من عمه، مستخدمًا في ذلك كميات من الكيروسين معبأة داخل جركن، وعصا حديدية تستخدم في التعدي على الآخرين، إذ باغتهما بالتعدي عليهما أثناء نومهما بتلك الأداة، وسكب عليهما المادة البترولية، وأشعل النيران في جسدهما.عقوبة الحرق العمد.نصت المادة 252 من قانون العقوبات علي ان جريمة الحرق العمد (كل من وضع عمدًا نارًا في مبان في المدن أو في الضواحي أو في القري أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو على وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجنايه ام لا يعاقب بالمؤبد او المشدد، يحكم ايضا بهذه العقوبه على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديديه سواء كانت محتويه على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك.ويعاقب من وضع النار عمدا فى محل مسكون او معد للسكنى وفقا لنص الماده (252) بالحبس المؤبد او المشدد، اما اذا اقتضت احوال الجريمه رأفة المحكمه واستعملت الماده (17) من قانون العقوبات فانه يجوز النزول بالعقوبه درجتين وبذلك تكون العقوبه السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور..