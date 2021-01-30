متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

يعرض متحفان في شرق فرنسا مغلقان بسبب الأزمة الصحية، بعضا من أعمالهما في مركز تجاري كبير للمحافظة على التواصل مع الجمهور خلال الجائحة.وقال بوريس رافينيون رئيس بلدية مدينة شارلفيل-ميزيير لوكالة فرانس برس "منذ أشهر، لا علاقة لنا مع الفنون إلا من خلف شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون. لقد اخترنا أن ننتقل لملاقاة الجمهور. متاحفنا مغلقة، لذا نقيم معارض في مواقع أخرى".ومن بين القطع المعروضة من متحفي أردين وريمبو في حي روند-كوتور الشعبي، مسدس من القرن الثامن عشر من مصنع الأسلحة القديم في شارلفيل-ميزيير، وهو سلاح نقله شخصيا إلى أميركا القائد العسكري الفرنسي الشهير ماركي دو لا فاييت، وجزء من جدار برلين عليه رسم للشاعر الفرنسي الشهير أرتور ريمبو.وقالت مديرة متحف أردين كارول ماركيه-موريل إن "كوفيد شكّل فرصة لنا. المتاحف كانت مغلقة، ولدينا طاقم عمل كاف لتطبيق فكرة قديمة وهي ملاقاة جماهير جديدة".