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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مناقشة خطة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالأقصر

السبت 30/يناير/2021 - 01:34 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، اجتماعه الشهري، برئاسة د. أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.

ويستعرض الاجتماع اليوم آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 20201231، والذي شمل استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية بكل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى السعي نحو العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات والتي تسهم في توفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية مفهوم تعزيز الصحة العامة للمواطن تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا للوقاية من الإصابة بالأمراض بما ينعكس إيجابًا على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

كما يناقش الاجتماع اليوم، الخطة التنفيذية الخاصة بتشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ومقترح إنشاء فرع تابع للهيئة بالأقصر تحت مسمى (الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الأقصر)، إلى جانب عرض تقرير الأداء المالي والقوائم المالية عن النصف الأول من السنة المالية 2021 2020، وكذلك عرض تقرير الأداء النصف سنوي عن الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

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