وقف 4 أعمال بناء بمخالفة بدار السلام في القاهرة

أوقف حي دار السلام جنوب القاهرة أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لعقار بشارع عبدالرحمن قنديل متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل، والتحفظ عليها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات بإخطار النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم حيال المخالف.كما أوقف الحي أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لعمدان عقار بشارع الجامع من شارع خضر جزيرة دار السلام، أيضا أعمال وإزالة وفك أعمدة وحوائط عقارات مخالفه بشركة استصلاح الأراضي امتداد شارع 30 مارس مع خيري الجندي، كما تم فك شدة خشبية لسقف عقار مخالف بشارع مخيمر.وأغلق الحي كافيه ومحل عصير بدون ترخيص بشارع 9 حدائق المعادي، وتم رفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.