5864 إصابة و303 وفيات فى بولندا

سجلت بولندا اليوم السبت، 5 آلاف و864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و508 آلاف و674 إصابة.وذكرت وزارة الصحة البولندية في بيان نقله (راديو بولندا) أنه تم تسجيل 303 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 37 ألفًا و82 وفاة.وأشارت الوزارة إلى تعافي 7 آلاف و557 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد المتعافين مليونًا و264 ألفًا و574 حالة.