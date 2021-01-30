فوائد التوائم الرقمية في صناعة النفط والغاز

ـ استخلاص القيمة من التوائم الرقمية



ـ تحسين كفاءة شركات النفط العالمية



ـ إمكانات هائلة تتجاوز المدخرات



التوائم الرقمية هي تمثيل افتراضي لكائن مادي أو نظام، يمكن أن تتلقى التوأم مدخلات من أجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات من نظيرتها في العالم الحقيقي.كما يسمح لهذه التوائم بتحفيز الكائن المادي في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى حول الأداء والمشاكل المحتملة، وكذلك تقنية التوأم الرقمي الشركات من تحسين عمليات التشغيل وتحسين الاستثمار الرأسمالي في عالم افتراضي قبل تطبيقها في العالم الحقيقي، بينما يساعد تحسين الصيانة الشركات على معالجة عدد من المشكلات في تخطيط وتنفيذ برامج الصيانة الروتينية من خلال الاستفادة من مجموعات البيانات الضخمة، وأدوات معالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على أنماط الفشل.ويستعرض الدكتور سعيد كامل أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول جامعة السويس، أهم فوائد التوائم الرقمية فى النقاط التالية:يمكن لشركات النفط والغاز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المزدوجة لمعرفة كيفية تشغيل النظام، أو لإنشاء نموذج تحليلي ماذا لو، أو لبناء نموذج تنبؤي لما سيحدث، ويمكن أن تقلل التوائم الرقمية من الوقت اللازم لتقدير معلمات المشروع، وكذلك يساعد أيضًا في تحسين قرارات اختيار المفهوم من خلال تصورات شاملة جيدة للتصدير، كما يمكن لشركات النفط والغاز دمج التوائم الرقمية في أنظمة الإنتاج تحت سطح البحر، والرافعات وخطوط التدفق، ويمكن للتوائم الرقمية إجراء عمليات تجريبية لمحاكاة الأصول لتحسين قيمة الأصول، مثل تحسين المفاضلات بين النفقات التشغيلية والرأسمالية. ويمكنه أيضًا تسريع عملية اختبار المفاهيم البديلة باستخدام نماذج القيمة الصافية الحالية البارامترية وتقليل الوقت المطلوب لتفسير البيانات وإنشاء احتمالات باستخدام التعرف على الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتجذب هذه الفوائد مشغلي النفط والغاز في جميع أنحاء العالم لاستكشاف التكنولوجيا الرقمية المزدوجة، وقد أبدت بعض الشركات الكبرى اهتمامًا كبيرًا في العامين الماضيين.طورت شركة BP نظام محاكاة ومراقبة متطور للغاية يسمى APEX، تم تنفيذه لإنشاء نماذج افتراضية لجميع أنظمة الإنتاج الخاصة بها، يسمح APEX لشركة BP بتخطيط التغييرات والتدخلات في التوأم الرقمي قبل توظيفها في العالم الحقيقي كأداة للمراقبة، فإنها تحدد المشكلات قبل أن يكون لها تأثيرات كبيرة على الإنتاج، وفي عام 2017، سلم 30.000 APEX برميل من النفط والغاز الإضافي يوميًا عبر محفظة BP العالمية.وعادة ما تستغرق طريقة المحاكاة التقليدية عدة ساعات، ومع ذلك، يمكن لـ APEX إجراء نفس المحاكاة في بضع دقائق فقط، ويمكن تقييم تأثير العمليات التي يحتمل أن تكون خطرة في بيئة آمنة لعالم افتراضي.وقامت شركه بتروبراس البرازيليه بتركيب التكنولوجيا الرقمية المزدوجة في 11 من مصافيها، مما يسمح لها بتقييم وتعديل المعلمات التشغيلية في الوقت الفعلي تقريبًا، وقد ساعد ذلك الشركة على تعزيز المكاسب التشغيلية وتحسين العمليات مع توفير حوالي 154 مليون دولار.كان قطاع النفط والغاز بطيئًا في تبني التوائم الرقمية. فقط عدد قليل من الشركات الكبرى بدأت في الاستثمار في هذه التكنولوجيا، ومع ذلك، مع تطور التقدم في التكنولوجيا الرقمية المزدوجة، من المتوقع أن يصبح استخدامها أمرًا حاسمًا للشركات التي تفكر في سيناريوهات السوق المتقلبة وغير المؤكدة في قطاع النفط والغاز، يعتمد اعتماد التوائم الرقمية على إمكانات توفير التكاليف، يمكن أن تساعد التوائم الرقمية وأنظمة البيانات الذكية مشغلي النفط والغاز على توفير ما بين 9٪ إلى 15٪ من إجمالي تكلفة إيقاف تشغيل المشروع.وتتوقع مؤسسة جارتنر العالمية للأبحاث أن نصف التطبيقات الصناعية الكبرى ستستخدم التوائم الرقمية خلال عام 2021، مما قد يزيد من فعاليتها التشغيلية بنسبة 10٪ إنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى تبني الصناعة على نطاق واسع للتوائم الرقمية في جميع أنحاء العالم.