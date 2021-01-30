البنك الدولي يتوقع تحقيق غانا معدل نمو 1.4% في 2021

توقع البنك الدولي نمو اقتصاد غانا بنسبة 1.4% للعام الحالي 2021، مع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.وأوضح البنك في توقعاته التي نشرها اليوم السبت، أن معدل الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بـ3.4% عن المعدل الذي توقعه البنك في يونيو من العام الماضي، وأن يكون أقل من معدل النمو المتوقع في جنوب الصحراء الكبرى البالغ 2.7% لعام 2021.وأشار إلى أن الآثار المستمرة لوباء كورونا المستجد على النفط وقطاعات الاقتصاد الأخرى ستؤثر على معدل النمو في غانا.وقال البنك الدولي: "في غانا، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، لن تكفي المرونة المتوقعة في الزراعة لتعويض التأثير المستمر للوباء على النفط والقطاعات الأخرى ونتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات النمو لعام 20212022".وأضاف أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء سيتفاقم ويزيد من انعدام الأمن الغذائي بين الفقراء في بعض الدول الأفريقية ومن بينها غانا، مشيرا إلى أن قيود احتواء (كوفيد-19) والأحداث المناخية المعاكسة مثل الفيضانات والجفاف وغزو الجراد، ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية في دول المنطقة مثل أنجولا وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال.وعدّل البنك الدولي معدل النمو في غانا للعام الماضي إلى 1.1% من 1.5% التي توقعها في وقت سابق، كما كشف أن اقتصاد غانا سينتعش ويحقق معدل نمو يصل إلى 2.4% في عام 2022، بنسبة أقل من 4.4% التي توقعها البنك في وقت سابق.