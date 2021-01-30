برلماني: القطار الكهربائي إضافة جديدة للمشروعات العملاقة في عهد السيسي

اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، مشروع القطار الكهربائى واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة وإضافة جديدة لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشاد مسعود، في بيان اليوم، بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التي أكد فيها أن القطار الكهربائى السريع ليس خطًا واحدً ولكنه شبكة كاملة من الخطوط والتي ستصل سرعته إلى 250 كيلو، والتي ستربط كل أنحاء الجمهورية بعضها ببعض وإن كل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة وأن هناك 10000 آلاف كيلو من القطارات المعتادة التقليدية التى تعمل بالديزل على أعلى مستوى، ذلك بالإضافة إلى أن العالم أجمعه الآن يتجه للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.وأعلن النائب أمين مسعود أهمية تأكيد وزير النقل أن شبكة القطارات طولها 1750 كيلو متر طولى وإن أول خط فيها سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر وإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو وذلك يعد فقط البداية بخلاف الخط الأخر الذى سيربط الميناء الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء "جرجوب" غرب بمطروح وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع حيث أن فى العين السخنة ستكون محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بها محطة "ركاب وبضائع"، ثم بالقاهرة الجديدة "منطقة صناعية"، ثم "سكان" بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان "لنقل السكان والبضائع"، ثم محطة البدرشين فى الجيزة "منطقة صناعية وسكان"، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطار، ثم إسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ 200 كيلو حتى مطروح ولكن ننتظر الانتهاء من تصميماته فى الوقت الحالي.وطالب النائب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق الذى سيكون له تأثيره الإيجابى والكبير على حركة التجارة والاستثمار فى مصر، خاصة أن الخط الثالث سيربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألومنيوم فى نجع حمادى حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادى وكذلك سنسير قطار كهربائى تسهيلا للسياح وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين حتى يقدون يومهم بالأقصر ويعودون من جديد إلى الغردقة دون انتظار الطائرات لنقلهم، بخلاف القطارات التجارية التى ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس، إضافة إلى أن الخط الرابع والأخير سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتى الأقصر وأسوان، وذلك سيربط بين القطار السريع القادم من العلمين والسخنة وبين محافظتى الأقصر وأسوان غرب النيل، وذلك لإنشاء خط قطار للصعيد أخر موازى غرب النيل وليس شرقه، بسبب ارتفاع نسبة الأشغال فى الخط العادى لربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوى.