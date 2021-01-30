رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: القطار الكهربائي إضافة جديدة للمشروعات العملاقة في عهد السيسي

السبت 30/يناير/2021 - 01:30 م
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، مشروع القطار الكهربائى واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة وإضافة جديدة لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد مسعود، في بيان اليوم، بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التي أكد فيها أن القطار الكهربائى السريع ليس خطًا واحدً ولكنه شبكة كاملة من الخطوط والتي ستصل سرعته إلى 250 كيلو، والتي ستربط كل أنحاء الجمهورية بعضها ببعض وإن كل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة وأن هناك 10000 آلاف كيلو من القطارات المعتادة التقليدية التى تعمل بالديزل على أعلى مستوى، ذلك بالإضافة إلى أن العالم أجمعه الآن يتجه للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأعلن النائب أمين مسعود أهمية تأكيد وزير النقل أن شبكة القطارات طولها 1750 كيلو متر طولى وإن أول خط فيها سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر وإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو وذلك يعد فقط البداية بخلاف الخط الأخر الذى سيربط الميناء الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء "جرجوب" غرب بمطروح وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع حيث أن فى العين السخنة ستكون محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بها محطة "ركاب وبضائع"، ثم بالقاهرة الجديدة "منطقة صناعية"، ثم "سكان" بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان "لنقل السكان والبضائع"، ثم محطة البدرشين فى الجيزة "منطقة صناعية وسكان"، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطار، ثم إسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ 200 كيلو حتى مطروح ولكن ننتظر الانتهاء من تصميماته فى الوقت الحالي.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق الذى سيكون له تأثيره الإيجابى والكبير على حركة التجارة والاستثمار فى مصر، خاصة أن الخط الثالث سيربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألومنيوم فى نجع حمادى حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادى وكذلك سنسير قطار كهربائى تسهيلا للسياح وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين حتى يقدون يومهم بالأقصر ويعودون من جديد إلى الغردقة دون انتظار الطائرات لنقلهم، بخلاف القطارات التجارية التى ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس، إضافة إلى أن الخط الرابع والأخير سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتى الأقصر وأسوان، وذلك سيربط بين القطار السريع القادم من العلمين والسخنة وبين محافظتى الأقصر وأسوان غرب النيل، وذلك لإنشاء خط قطار للصعيد أخر موازى غرب النيل وليس شرقه، بسبب ارتفاع نسبة الأشغال فى الخط العادى لربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوى.



موضوعات متعلقة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

العمل الأدبي «عاريًا».. المؤلفون منقسمون حول نشر «مسوداتهم»

صدر حديثا «أجراس اللافندر» للروائية هبة عيسى

فهمي الخولي.. أبدع في إخراج 100 مسرحية أبرزهم «ليلى والمجنون »

هناء نور: مازلت أحب الكتابة بقلمي الرصاص بالتحديد