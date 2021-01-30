نائبة تركية: أردوغان رفع ضريبة الزلازل ليجمع الأموال من الشعب

وجهت نائبة مدينة أنقرة بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، غمزة تاشجر، انتقادا لقرار الحكومة بزيادة ضريبة الاتصالات الخاصة المعروفة باسم ضريبة الزلازل.وقالت تاشجر "ستدفعون زيادة لأن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد نقودا منكم، في حين أنه يرفع الضرائب عن العصابات الخمس"، في إشارة إلى رجال الأعمال الذين تحمي الحكومة التركية أعمالهم بغض النظر عن حالة المواطنين الاقتصادية.وقالت غمزه تاشجر، فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إنه في حين تم رفع مليارات الدولارات عن العصابة الخمس، فقد ارتفع معدل ضريبة الاتصالات الخاصة من 7.5٪ إلى 10٪، وفقا للقرار الذي وقعه رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية اليوم، وستدفعون فواتير الهاتف، والتلفاز، والإنترنت بسعر مرتفع، لأن أردوغان يريد النقود منكم".وقررت الحكومة التركية، فى وقت سابق من اليوم، زيادة معدل ضريبة الاتصالات الخاصة المعروفة باسم ضريبة الزلازل، لترتفع من 7.5% إلى 10%، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.